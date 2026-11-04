Москва4 нояВести.Медиахолдинг МАЕР запустил праздничную акцию к Дню народного единства. На медиафасадах и цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке и других городах появятся иллюстрации с национальными орнаментами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В этом году празднование 4 ноября приобретает особое звучание, ведь 2026-й объявлен президентом Годом единства народов России. Нас объединяют любовь к Родине, память о предках и общее будущеезаявил гендиректор медиахолдинга Константин Майор
Концепция акции была разработана агентством "БАЗА 10". Иллюстрации демонстрируют объединение народов Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Севера. В роликах расписанные орнаментом ленты собираются в лоскутное платье, символизируя единение страны.