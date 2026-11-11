В Пскове на раскопках нашли византийский наперсный крест ручной работы Археологи нашли византийский крест с ликом святого Василия на раскопках в Пскове

Москва11 ноя Вести.Археологи обнаружили уникальный византийский крест с ликом святого Василия во время раскопок в Пскове по адресу Красноармейская набережная, 19а. Об этом сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы "Среда обитания" на радиостанции "Серебряный дождь".

По словам директора, раскопки на этом участке велись несколько лет, потому что там строился дом. В этом году там тянули коммуникации глубокого заложения, и во время работ сделали необычную находку.

Примечательным является то, что изображение на кресте было выгравировано вручную, а не изготовлено при помощи штампа. Соответственно, второго такого креста не может быть – он действительно уникален.

Такие кресты-энколпионы встречаются в районе Херсонеса на юге России, а на Северо-Западе попадаются редко. Помимо псковского изделия, известны только две такие находки: в Гнездове и на Рюриковом городище.