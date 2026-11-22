Памятник маршалу Коневу в Словакии в третий раз пострадал от вандалов Памятник маршалу Коневу в Словакии облили розовой краской

Москва22 ноя Вести.Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в третий раз, с момента открытия в октябре 2026 года, пострадал от вандалов. Монумент облили розовой краской.

Помимо этого, на брусчатку рядом с памятником была нанесена надпись оскорбительного содержания, сообщает словацкое новостное агентство TASR.

До этого памятник советскому военачальнику повергался вандализму со стороны представителей внепарламентской оппозиционной партии "Демократы", которые накрыли его белой тканью с красными пятнами и обещали убрать монумент в случае прихода к власти.

Во второй раз автор памятника Славомир Гибей пожаловался на то, что сообщил, что неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на пьедестал.

На этот эпизод отреагировал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Он назвал поступок неизвестных отвратительным и напомнил, что памятник установлен в месте гибели большого количества советских солдат во время прорыва в Словакию.