Пара забросала коктейлями Молотова территорию оборонной компании в Германии Bild: в ФРГ территорию оборонной компании забросали коктейлями Молотова

Москва3 сен Вести.В Мюнхене бросили несколько коктейлей Молотова на территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz. Информацию об этом распространила газета Bild.

Согласно этим данным, около полуночи 3 сентября очевидец рассказал полиции, что видел, как из автомобиля бросили коктейли Молотова перед головным офисом компании. На месте происшествия возникло возгорание, но прибывшие на место полицейские быстро потушили огонь, пишет издание.

Полиция уже задержала двух подозреваемых, ими оказались граждане Болгарии - 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Предполагается, что преступление носит политический мотив.