Москва11 нояВести.Франция требует, чтобы Германия объяснила, как она собирается использовать ракеты большой дальности против России в случае вооруженного конфликта с Москвой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников.
Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией... Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить так называемые "высокоточные удары"говорится в публикации
Как отмечается, обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Великобританию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить "сдерживание" Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.
Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но "получить ядерный ответ"написано в статье
Авторы статьи подчеркивают: Париж опасается, что Москва может неверно истолковать действия Германии, что приведет к эскалации и ядерной войне.
Ранее в Германии признали подготовку спецназа к войне с Россией.