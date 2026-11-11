ФРГ призвали объяснить, как она будет применять дальнобойные ракеты против РФ

Париж требует от ФРГ объяснить применение дальнобойных ракет против РФ ФРГ призвали объяснить, как она будет применять дальнобойные ракеты против РФ

Москва11 ноя Вести.Франция требует, чтобы Германия объяснила, как она собирается использовать ракеты большой дальности против России в случае вооруженного конфликта с Москвой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников.

Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией... Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить так называемые "высокоточные удары" говорится в публикации

Как отмечается, обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Великобританию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить "сдерживание" Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но "получить ядерный ответ" написано в статье

Авторы статьи подчеркивают: Париж опасается, что Москва может неверно истолковать действия Германии, что приведет к эскалации и ядерной войне.

Ранее в Германии признали подготовку спецназа к войне с Россией.