Финляндия продлила действие закона о безопасности границ до конца 2028 года

Парламент Финляндии продлил действие закона о безопасности границ Финляндия продлила действие закона о безопасности границ до конца 2028 года

Москва18 ноя Вести.Финский парламент принял решение продлить до конца 2028 года действие временного закона о безопасности границ, из-за которого остаются закрытыми пункты пропуска с Россией.

За документ, официально именуемый "Законом о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом", отдали свои голоса 170 депутатов, тогда как 19 выступили против.

Ситуация с обеспечением безопасности границы никоим образом не улучшилась. И именно поэтому эта реформа и продолжение закона о безопасности границ абсолютно необходимы сказал премьер-министр Петтери Орпо депутатам, его слова приводит Yle

Временный закон, начавший действовать в июле 2024 года, был продлен повторно. Документ наделяет пограничную службу Финляндии правом отказывать во въезде соискателям убежища в ситуациях, когда возникает угроза национальной безопасности страны.