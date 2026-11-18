Москва18 нояВести.Финский парламент принял решение продлить до конца 2028 года действие временного закона о безопасности границ, из-за которого остаются закрытыми пункты пропуска с Россией.
За документ, официально именуемый "Законом о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом", отдали свои голоса 170 депутатов, тогда как 19 выступили против.
Ситуация с обеспечением безопасности границы никоим образом не улучшилась. И именно поэтому эта реформа и продолжение закона о безопасности границ абсолютно необходимысказал премьер-министр Петтери Орпо депутатам, его слова приводит Yle
Временный закон, начавший действовать в июле 2024 года, был продлен повторно. Документ наделяет пограничную службу Финляндии правом отказывать во въезде соискателям убежища в ситуациях, когда возникает угроза национальной безопасности страны.