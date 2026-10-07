Москва7 окт Вести.Депутаты парламента самопровозглашенного Косово избрали "президентом" Юстину Широка-Пулья, которая до этого возглавляла местную Академию наук и искусств. Трансляция заседания велась на сайте "законодательного органа".

Голосование прошло около полуночи 7 октября: за Юстину Широка-Пулья проголосовал 81 депутат из 120.

Процедура выбора "главы государства" затянулась из-за разногласий между правящим движением "Самоопределение" и другими партиями.

Перед этим лидер "Самоопределения" и "премьер-министр" Косова Альбин Курти предложил оппозиции сделку: его партия поддержала закон, ограничивающий полномочия спецсуда по Косово в Гааге, находящегося в Гааге и укомплектованного международным персоналом.

В ночь на 6 октября полиция самопровозглашенного Косово применила силу и слезоточивый газ для разгона протестующих у здания "парламента" в Приштине.

Протесты начались 16 сентября после того, как спецсуд в Гааге признал экс-президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях и приговорил к 25 годам тюрьмы.

Тачи и другие бывшие полевые командиры так называемой Освободительной армии Косово (ОАК) — Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи — получили в общей сложности 81 год заключения.