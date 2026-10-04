Партия "Суверенная власть" занимает третье место на выборах в Сейм Латвии ЦИК Латвии: партия "Суверенная власть" занимает третье место на выборах

Москва4 окт Вести.Партия "Суверенная власть"/"Объединение младолатышей", которая выступает за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, вышла на третью строчку по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии. Это следует из данных ЦИК республики.

Политики партии "Суверенная власть"/"Объединение младолатышей" также выступают за права нацменьшинств и сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Суверенная власть"/"Объединение младолатышей" - 11,73% говорится в сообщении на сайте латвийского избиркома

Первое место сейчас занимает партия премьер-министра республики Андриса Кулбергса "Объединенный список" - она набирает 35,44% голосов. Следом идет выступающая за традиционные ценности "Латвия на первом месте" с результатом 13,1%.

Выборы в Латвии состоялись в субботу, 3 октября. По данным ЦИК республики, всего проголосовали 797 тысяч избирателя, или 51,22% от имеющих право голоса граждан.