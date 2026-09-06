Москва6 сен Вести.Участников избирательной вечеринки немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) в федеральной земле Саксония-Анхальт угощают традиционным местным печеньем под названием "Русский хлеб". Об этом сообщает таблоид Bild.

В воскресенье в регионе проходят выборы в ландтаг с участием 16 партий. Организаторы мероприятия партии ССВ подготовили для гостей закуски и десерты, среди которых оказалось популярное в Германии сухое хрустящее печенье с какао в виде латинских букв.