Москва12 авгВести."Яблоко" допустило нарушение авторских прав в агитационном видео с Григорием Явлинским – основателем партии. Об этом говорится в копии решения Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Судом установлено, что ролик с Явлинским, содержащий побуждение к голосованию за партию, был размещен на сайте "Яблока".
В ролике использован видеоряд, на который не было получено согласие правообладателей. В частности, речь идет о фразе из книги "Война и мир" Льва Толстого, кадр из одноименного фильма, эмблемы других партий, зарегистрированные в качестве товарных знаков.
В интервью и иллюстрированном материале к нему имеются нарушения прав интеллектуальной собственности ввиду отсутствия согласия авторов и правообладателей и нарушения права на имяговорится в судебном решении
Там также отмечается, что суд не получил доказательств того, что правообладатели дали согласие на переработку фотографий и иллюстраций суду.
10 августа ВС РФ удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в депутаты нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что представители партии "Яблоко" получили полный текст решения Верховного суда и готовятся подать жалобу на снятие с выборов.