Партия "Яблоко" допустила нарушение авторских прав в ролике с Явлинским В агитационном видео с Явлинским "Яблоко" допустило нарушение авторских прав

Москва12 авг Вести."Яблоко" допустило нарушение авторских прав в агитационном видео с Григорием Явлинским – основателем партии. Об этом говорится в копии решения Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.

Судом установлено, что ролик с Явлинским, содержащий побуждение к голосованию за партию, был размещен на сайте "Яблока".

В ролике использован видеоряд, на который не было получено согласие правообладателей. В частности, речь идет о фразе из книги "Война и мир" Льва Толстого, кадр из одноименного фильма, эмблемы других партий, зарегистрированные в качестве товарных знаков.

В интервью и иллюстрированном материале к нему имеются нарушения прав интеллектуальной собственности ввиду отсутствия согласия авторов и правообладателей и нарушения права на имя говорится в судебном решении

Там также отмечается, что суд не получил доказательств того, что правообладатели дали согласие на переработку фотографий и иллюстраций суду.

10 августа ВС РФ удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в депутаты нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что представители партии "Яблоко" получили полный текст решения Верховного суда и готовятся подать жалобу на снятие с выборов.