Пасечник: спасательная операция после удара по Старобельску длилась 45 часов

Москва1 июн Вести.Спасательная операция после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске длилась на протяжении 45 часов. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, за это время беспилотная опасность объявлялась 15 раз.

Спасательная операция длилась 45 часов. За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность... В общем, угроза была реальная, поэтому вынужденно спасательные работы останавливали сказал Пасечник

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил, что командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых по делу об ударе по Старобельску.