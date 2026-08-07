Пашинян заявил, что ценит поддержку ЕАЭС в вопросе референдума в Армении по ЕС

Пашинян: ценю поддержку стран ЕАЭС по референдуму о вступлении Армении в ЕС Пашинян заявил, что ценит поддержку ЕАЭС в вопросе референдума в Армении по ЕС

Москва7 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ценит позицию лидеров России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, высказанную в их заявлении от 29 мая этого года. Об этом Пашинян сообщил, отвечая на вопрос ИС "Вести" о перспективах проведения в Армении референдума по вопросу вступления республики в Евросоюз.

Очень интересный нюанс, что коллеги поддерживают идею проведения референдума в Республике Армения по вопросу вступления Армении в Европейский Союз. Я очень высоко ценю такую позицию сказал Пашинян

При этом ранее 7 августа армянский премьер отметил, что принципы ЕАЭС, на его взгляд, реализуются не в полной мере.