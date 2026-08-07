Москва7 авгВести.В Армении на сегодняшний день невозможно проведение референдума по поводу членства республики в Европейском союзе (ЕС). Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Он назвал причину, из-за которой идея проведения голосования не может быть реализована.
Сегодня невозможно проведение референдума. Почему? Потому что не существует предмета этого референдума. Очень много вопросов, на которые ответов у нас нет, нет ни у когосказал Пашинян
Премьер-министр также отметил, что референдум в Армении будет после обращения к Еврооюзу по вопросу вступления.