Пашинян заявил, что общество должно надавить на оппозицию в вопросе конституции Пашинян: в вопросе конституции общество должно надавить на оппозицию

Москва29 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что работает с народом для создания общественного давления на оппозицию по вопросу вынесения на референдум проекта новой конституции.

По его словам, которые приводит Общественное телевидение, сейчас работа парламента сконцентрирована на народе, а оппозиция – последнее препятствие к миру.

С оппозицией мы будем работать в институциональных форматах - это парламент. Сегодня наша работа [ведется] с народом, и я говорю сегодня народу: оппозиция является последним препятствием к миру. <...> И мы этим путем даем свои сигналы оппозиции. И когда я говорил, что мы должны сгенерировать общественное давление, я имел в виду это. Чтобы в конце концов оппозиция сказала: "Окей, мы все поняли" сказал Пашинян

26 ноября Пашинян заявил, что в стране возможны внеочередные парламентские выборы, если не удастся договориться с оппозицией о проведении референдума по новой конституции.