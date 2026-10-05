Москва5 окт Вести.Пассажирка рейса FlyDubai, пилот которого хотел направить самолет на терминал международного аэропорта имени Бен-Гуриона, заявила, что ей было страшно возвращаться в Израиль лайнером той же авиакомпании. Об этом женщина по имени Анат рассказала ИС "Вести".

Она добавила, что в отличии от израильской авиакомпании EL AL, в самолете FlyDubai не было охраны.

Мы боялись, потому что это опять же эта авиакомпания, и мы не знаем, кто там, пилоты, может быть, еще одни террористы. И они почему-то ездят без охраны. Если израильский EL AL едет, у него охрана обычно в самолете внутри, а здесь нет. Мы не знали. На что рассчитывать? Дети маленькие начали плакать, услышали, что это та же самая авиалиния. В общем, еле-еле там уговорили нас все-таки полететь заявила Анат

Ранее журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал о состоянии системы безопасности в аэропорту Бен-Гурион, которая действует в отношении иностранных пилотов. По его словам, она представляет собой "прокол на проколе".