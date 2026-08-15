Севшие в Красноярске пассажиры Airbus из Пекина вылетели в Манчестер

Пассажиры Airbus, экстренно севшего в Красноярске, улетели в Манчестер Севшие в Красноярске пассажиры Airbus из Пекина вылетели в Манчестер

Москва15 авг Вести.Пассажиры рейса CHH753 авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего из Пекина в Манчестер на Airbus A330-300, после экстренной посадки в аэропорту Красноярска, благополучно вылетели в пункт назначения на резервном борту. Информацию воздушная гавань разместила у себя в соцсетях.

Все они [пассажиры] благополучно вылетели из Красноярска на резервном воздушном судне в 17.30 местного времени (13:30 мск) в Манчестер с технической посадкой в Брюсселе… говорится в сообщении

Ранее стало известно, что воздушное судно по технической причине было вынуждено сесть в аэропорту Красноярска. Посадка была произведена в штатном режиме, никто не пострадал.

Специалисты службы качества и заботы о клиентах обеспечили пассажиров напитками и горячим питанием, организовали дополнительные места для ожидания в стерильной зоне и информировали иностранных пассажиров на их родных языках - китайском и английском.

Всего на борту находилось 230 пассажиров, в том числе 129 - граждане Китая, 96 - Великобритании. Также на борту летели подданные Германии, Мьянмы, Нигерии, Таиланда.