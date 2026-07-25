Патриарх Кирилл поздравил сотрудников СК РФ с профессиональным праздником Патриарх Кирилл поздравил работников СК РФ с Днем сотрудника органов следствия

Москва25 июл Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александру Бастрыкину поздравление по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ, отметив ответственность и принципиальность работников ведомства.

Следственный комитет является важнейшим институтом обеспечения законности и правопорядка в нашей стране. Отрадно, что его сотрудники стремятся достойно исполнять свой долг, демонстрируя ответственность и принципиальность говорится в тексте поздравления, размещенном на сайте Московской патриархии

Глава Русской Церкви выразил особую признательность Бастрыкину за твердую позицию в деле помощи участникам спецоперации (СВО) и членам их семей, отметив его усилия по обеспечению и защите социально незащищенных групп населения.

Желаю вам и вашим коллегам доброго здравия, бодрости духа и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества заключил патриарх

День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ, установленный в 2013 году.

Ранее сотрудников органов следствия с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин, отметив их опыт, верность долгу и весомый вклад в решение задач СВО.