Москва1 авг Вести.Создание ядерного оружия именно в Сарове не было случайностью, поскольку этот город связан с молитвенным подвигом преподобного Серафима Саровского. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение транслировал православный телеканал "Союз".

Заявление прозвучало после литургии на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где 1 августа Русская православная церковь отмечает День обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

В советское время Саров носил названия "Кремлев" и "Арзамас -75", а на его территории располагались предприятия, связанные с созданием ядерного оружия.

Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество… То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, - это не случайность сказал патриарх

По его словам, многие физики и специалисты в сфере безопасности - верующие люди, которые считают, что создание ядерного оружия в Сарове было связано в том числе с молитвенным заступничеством преподобного Серафима Саровского.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду из России людей, которые "не были нашими".