Павлив: Бэкону за слова об ударах по Москве заплатили до 50 тыс. долларов

Павлив назвал цену, заплаченную Бэкону за слова об ударах по Москве и КНДР Павлив: Бэкону за слова об ударах по Москве заплатили до 50 тыс. долларов

Москва16 сен Вести.На форуме "Ялтинская европейская стратегия", прошедшей в Киеве, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон призвал увеличить поставки дальнобойных ракет Украине. По его мнению, целями для ответных ударов должны стать Москва, Санкт-Петербург и Северная Корея.

Подобные заявления могут быть финансово мотивированы, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.

Отвечая на возникший по ходу общения вопрос, сколько стоит вот выступление этого республиканца на этом форуме. Такса обычно у них от 30 до 50 тыс. долларов . Не такая уж и большая, как для целого представителя парламента Соединенных Штатов сказал Павлив

Конференция "Ялтинской европейской стратегии" - ежегодный форум, собирающий западных партнеров Украины.