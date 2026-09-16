Москва16 сенВести.На форуме "Ялтинская европейская стратегия", прошедшей в Киеве, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон призвал увеличить поставки дальнобойных ракет Украине. По его мнению, целями для ответных ударов должны стать Москва, Санкт-Петербург и Северная Корея.
Подобные заявления могут быть финансово мотивированы, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.
Отвечая на возникший по ходу общения вопрос, сколько стоит вот выступление этого республиканца на этом форуме. Такса обычно у них от 30 до 50 тыс. долларов . Не такая уж и большая, как для целого представителя парламента Соединенных Штатовсказал Павлив
Конференция "Ялтинской европейской стратегии" - ежегодный форум, собирающий западных партнеров Украины.