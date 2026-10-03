Паводок отступил от Хабаровского края МЧС: подтопленные в Хабаровском крае территории полностью освободились от воды

Москва3 окт Вести.В Хабаровском крае подтопленные во время паводка территории полностью освободились от воды. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В Хабаровском крае больше нет подтопленных участков дорог. Все подтопленные ранее территории полностью освободились от воды. Паводок полностью перестал оказывать свое влияние на населенные пункты Хабаровского края. В настоящее время на реке Амур продолжаются постепенные спады воды говорится в канале ведомства на платформе MAX

В частности, согласно данным Дальневосточного УГМС, которые привели в МЧС, в районе Хабаровска уровень воды в Амуре около нормы, в течение двух суток ожидается спад еще на 10-15 см.

В то же время уровни воды категории неблагоприятного явления еще сохраняются на Нижнем Амуре. В частности, подтоплена пойма на участке Малмыж – Николаевск-на-Амуре на глубину 0,1-2,3 м.