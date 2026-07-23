92-летний "ведун" получил 11 лет колонии за покушение на тещу

Пенсионера-"ведуна" осудили за попытку убить тещу 92-летний "ведун" получил 11 лет колонии за покушение на тещу

Москва23 июл Вести.92-летнего мужчину, пытавшегося застрелить бывшую тещу, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает MK.RU.

Как отмечает издание, экспертиза выявила у мужчины смешанное расстройство личности, но признала его вменяемым. Зеленоградский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии.

Мужчина считал себя носителем ведической религии и потомком хранителей Вед, представлялся отставным генерал-лейтенантом ФСБ, жил по советскому паспорту и признавал только советскую власть.

В 1990-х он поселился один в Подмосковье. В 2009 году, назвавшись целителем, познакомился с семьей 16-летней девушки из Рязанской области и пообещал передать ей "уникальные способности". С согласия родителей она стала жить с ним, позже у пары родились трое детей.

После инсульта его характер ухудшился, отношения распались, и женщина с детьми уехала к матери в Зеленоград. Мужчина решил, что теща настроила ее против него, и задумал убийство.

В марте 2025 года он приехал к бывшим родственникам с автоматом Калашникова, отключил электричество и попытался выстрелить, когда открыли дверь. Патрон заклинило, мужчину вытолкнули, позже его задержали.

Его обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Он признал обстоятельства, но утверждал, что теща - "воплощение зла" и заражает людей смертоносными бактериями, а сам он хотел лишь напугать ее.