Пенсионерам рассказали, с чего стоит начать обучение работе с нейросетью Эксперт Русяев дал совет пенсионерам начать изучать нейросети с бытовых задач

Москва16 сен Вести.Пенсионерам следует начать знакомство с нейросетями через бытовые задачи, считает основатель проектов 25ТБ VRAM и Rusyaev.ai, эксперт по искусственному интеллекту Илья Русяев. По его словам, которые передает NEWS.ru, первое, что стоит снять с повестки, — это представление о нейросети как о программе, требующей тщательного изучения.

Работа с ней идет обычными словами, в окне чата, примерно как переписка в мессенджере. Никаких команд заучивать не требуется, а стартовать можно с бесплатной версии в браузере телефона или компьютера. Осваивать удобнее через бытовые задачи, результат которых виден сразу заявил Русяев

К примеру, как добавил эксперт, можно сделать снимок письма из инстанции или квитанции и попросить через нейросеть объяснить обычными словами, что требуется в документе и в какой срок. Или же, продолжил Русяев, можно сказать пару фраз и "получить готовое обращение в управляющую компанию или поликлинику".

При этом эксперт предупредил, что ИИ может выдумывать номера законов, названия лекарств и реквизиты, а также цитаты. Он призвал перепроверять все, что связано с деньгами, документами и здоровьем.

Также в чат не рекомендуется загружать паспортные данные, банковские реквизиты и медицинские выписки. Русяев также рассказал о вопросах безопасности.

Вокруг темы заработка на нейросетях крутятся курсы с предоплатой и гарантией дохода. Добросовестное обучение так не устроено, а базовым вещам учат бесплатно отметил эксперт

Он также предупредил и о существовании программ синтеза речи, которые воспроизводят голос человека по короткой записи. Эксперт напомнил, что при любой просьбе о деньгах по телефону необходимо сбросить входящий звонок и самостоятельно перезвонить человеку.