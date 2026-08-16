Пенсионерка создала в США деревню для одиноких женщин The Sun: американская пенсионерка создала деревню только для женщин

Москва16 авг Вести.Пенсионерка из США Робин Йериан основала в Техасе поселение "Птичье гнездо", где жилье предоставляется только одиноким женщинам. Об этом пишет The Sun.

71-летняя Йериан потратила 35 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей) из пенсионных накоплений на покупку участка площадью около пяти акров, а еще 150 тыс. долларов (порядка 12,7 миллиона рублей) вложила в обустройство инфраструктуры, включая канализацию, электричество, водоснабжение и проведение дороги.

По данным издания, сейчас в поселении проживают 12 женщин в возрасте старше 52 лет. Большинство из них не состоят в браке, разведены или овдовели. Стоимость аренды жилья начинается в "Птичьем гнезде" от 450 долларов в месяц.

Основательница рассказала, что спрос на жилье оказался высоким. Прошлым летом на одно свободное место претендовали около 500 человек, поэтому Йериан решила проводить тщательный отбор кандидаток.

Каждая претендентка на проживание в женском поселке должна лично познакомиться с основательницей и нынешними жительницами поселения.

Ранее стало известно, что одиноким мужчинам запретили посещать большинство пляжей в Стамбуле.