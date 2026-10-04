Ремонт затопленного пентхауса Орбакайте в Майами оценили в 80 млн рублей Mash: Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса

Москва4 окт Вести.Певица Кристина Орбакайте вложит около 80 млн рублей в ремонт пентхауса под Майами площадью 285 кв. м, пострадавшего от затопления, сообщает Telegram-канал Mash.

Сумма в 80 млн рублей ($500–900 тысяч) является экспертной оценкой рыночной стоимости работ такого уровня в США, поскольку официальную смету семья публично не раскрывала говорится в материале

Жилье площадью 285 кв. м серьезно пострадало от затопления еще в 2023 году по вине соседа сверху. Орбакайте более двух лет судилась с ним и местным ТСЖ, заключив мировое соглашение только в конце 2025 года.

В пентхаусе идет масштабная переделка - строители полностью меняют напольные покрытия, ванные комнаты, сантехнику, переносят электрику, розетки, а также заново монтируют вентиляционную систему и воздуховоды.

По американским законам каждый этап переделки проверяют городские инспекторы. Известно, что каркас стен строители сдали со второй попытки (инспекция отклонила его 20 августа и утвердила после исправления ошибок 8 сентября). На текущий момент проверки также прошли крепления гипсокартона, электрика и сантехника, а вентиляция согласована частично.

Ранее сообщалось, что один из двух сыновей певицы Кристины Орбакайте выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.