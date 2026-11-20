Минфин допустил, что список отраслей с льготами по УСН могут пересмотреть

Перечень отраслей с льготами по УСН могут пересмотреть, заявили в Минфине Минфин допустил, что список отраслей с льготами по УСН могут пересмотреть

Москва20 ноя Вести.Министерство финансов России проведет мониторинг применения новых правил льгот в регионах по упрощенной системе налогообложения (УСН), чтобы оценить, нужно ли внести изменения в перечень видов деятельности, для которых регионы смогут снижать налоговые ставки, сообщили представители ведомства изданию РБК.

Собеседники РБК отметили, что ограничения по видам деятельности, на которые могут быть распространены пониженные ставки УСН, направлены на то, чтобы выровнять конкуренцию и сформировать налоговую базу в регионах.

При составлении перечня учитывали приоритеты государственной политики, предложения регионов и действующие отраслевые льготы. По результатам опроса большинство субъектов не сочли нужным сохранять пониженные ставки для торговли и транспортных услуг сказали в Минфине

Ранее депутаты Госдумы на заседании 19 ноября одобрили во втором чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

В части применения упрощенной системы налогообложения (УСН) документ предлагает установить закрытый перечень видов деятельности, для которых регионы смогут устанавливать налоговые льготы.

В него вошли сельское хозяйство, производство и переработка. Также во втором чтении депутаты решили сохранить возможность получать льготы для религиозных организаций и НКО с социальной направленностью. Ранее подобные льготы могли применяться почти ко всем отраслям.