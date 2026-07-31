Перед судом предстанут 2 самарцев, совершивших поджоги 18 мусорных контейнеров Перед судом предстанут двое жителей Самары, поджегших 18 мусорных контейнеров

Москва31 июл Вести.Перед судом за вандализм предстанут двое жителей Самары, совершивших поджоги 18 мусорных контейнеров. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В феврале 27-летний мужчина и его 33-летний приятель в Промышленном районе города обошли 5 контейнерных площадок и подожгли мусор в 18 пластиковых контейнерах, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов, чем привели их в негодность.

В результате противоправных действий муниципалитету причинен ущерб в размере 288 тыс. рублей… Одним из обвиняемых в добровольном порядке возмещено 144 тыс. рублей. На имущество обвиняемых, а также на их банковские счета наложен арест говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.