Москва31 июлВести.Перед судом за вандализм предстанут двое жителей Самары, совершивших поджоги 18 мусорных контейнеров. Об этом сообщила региональная прокуратура.
В феврале 27-летний мужчина и его 33-летний приятель в Промышленном районе города обошли 5 контейнерных площадок и подожгли мусор в 18 пластиковых контейнерах, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов, чем привели их в негодность.
В результате противоправных действий муниципалитету причинен ущерб в размере 288 тыс. рублей… Одним из обвиняемых в добровольном порядке возмещено 144 тыс. рублей. На имущество обвиняемых, а также на их банковские счета наложен арестговорится в материале, опубликованном на сайте ведомства
Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.