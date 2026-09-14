Переехавшая в РФ семья рассказала о пропаганде нетрадиционных ценностей в ФРГ Переехавшая в Россию семья рассказала о пропаганде ЛГБТ в детсадах Германии

Москва14 сен Вести.Семья Плехановых, переехавшая из Европы в Россию, рассказала, как в Германии с детского сада ведут пропаганду нетрадиционных ценностей (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишет RT.

Татьяна и Игорь – уроженцы Казахстана. Они познакомились в соцсетях, когда Игорь уже жил в Германии, и Татьяна переехала к нему. При оформлении документов и устройстве на работу они столкнулись с трудностями, и последней каплей для родителей стала анкета в детском саду. Там вместо пунктов "отец" и "мать" были графы "родитель 1" и "родитель 2".

Их уже с детства, с садика начинают приучать, что... вы сами понимаете... мужчина и женщина — можно сказать, что не он, а она поделилась Татьяна

Игорь добавил, что в разговорах с ровесниками, если речь заходит о политике, периодически возникают разногласия. Он знает о событии одно, а его собеседник утверждает, что все было совсем по-другому.

Плехановы также рассказали, что после начала СВО отношение к русским в Германии изменилось и началось информационное давление. Все это привело к тому, что семья переехала в Псковскую область.