В США 58-летняя пациентка поставила рекорд, прожив год со свиной почкой

Пересаженная свиная почка успешно проработала в организме пациентки год В США 58-летняя пациентка поставила рекорд, прожив год со свиной почкой

Москва24 ноя Вести.58-летняя жительница США Молли Фалко установила рекорд по продолжительности жизни с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи, прожив с функционирующим органом целый год без серьезных осложнений. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам специалистов центра трансплантации Mass General Brigham, пересаженный орган успешно выполняет все задачи человеческой почки — от фильтрации токсинов до поддержания баланса жидкостей и минералов.

Врачи считают этот результат ключевым шагом в развитии ксенотрансплантации, способным приблизить решение проблемы глобального дефицита донорских органов.