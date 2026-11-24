Москва24 нояВести.58-летняя жительница США Молли Фалко установила рекорд по продолжительности жизни с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи, прожив с функционирующим органом целый год без серьезных осложнений. Об этом сообщает газета The New York Times.
По словам специалистов центра трансплантации Mass General Brigham, пересаженный орган успешно выполняет все задачи человеческой почки — от фильтрации токсинов до поддержания баланса жидкостей и минералов.
Врачи считают этот результат ключевым шагом в развитии ксенотрансплантации, способным приблизить решение проблемы глобального дефицита донорских органов.