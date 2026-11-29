Москва29 ноя Вести.При переводе с одного языка на другой могут использоваться экстралингвистические средства - интонации, модуляции и язык жестов, рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

На примере своей работы на одной из встреч президента России Владимира Путина с переговорщиками из США Садыков объяснил, почему при переводе важен не только смысл сказанного, но и эмоции и даже жесты.

Как человек, который много лет занимается международными отношениями, переводом, а также как человек, который преподает в том числе и межкультурную коммуникацию, могу сказать, что для передачи каких-то смыслов можно использовать не только лингвистические, но и экстралингвистические средства. Это интонации, модуляции, язык жестов. В данном случае пришлось прибегнуть и к таким средствам и способам рассказал Садыков

Также Алексей Садыков прокомментировал обсуждение своей персоны в социальных сетях после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.