Москва29 нояВести.Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что пытался повторить жесты президента России Владимира Путина при переводе во время встречи с американской делегацией в Кремле.
Он отметил, что использовал такой прием "по мере сил".
В общем и целом, посыл высказываний главы государства понятен, позиция известна и поскольку он использовал такие средства, я посчитал возможным тоже их использовать, в своей речи и не только речисказал Садыков
Ранее переводчик прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и затем главы Белого дома Джаредом Кушнером.