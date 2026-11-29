Садыков признался, что старался при переводе передать посыл Путина через жесты Садыков признался, что старался повторить жесты Путина при переводе

Москва29 ноя Вести.Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что пытался повторить жесты президента России Владимира Путина при переводе во время встречи с американской делегацией в Кремле.

Он отметил, что использовал такой прием "по мере сил".

В общем и целом, посыл высказываний главы государства понятен, позиция известна и поскольку он использовал такие средства, я посчитал возможным тоже их использовать, в своей речи и не только речи сказал Садыков

Ранее переводчик прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и затем главы Белого дома Джаредом Кушнером.