Москва29 нояВести.Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что видел обсуждения его персоны в социальных сетях.
После встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября в Кремле пользователи соцсетей начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова. Они обращали внимание на его профессионализм и умение передать иностранным гостям интонацию российского лидера.
Видел, какая волна подняласьсказал Садыков
Ранее он отметил, что старается делать свою работу хорошо. Садыков также сообщил, что преподает в Финансовом университете, где готовит к работе будущих переводчиков.