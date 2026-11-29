Переводчик Садыков о популярности в соцсетях: видел, какая волна поднялась

Переводчик Садыков высказался о своей популярности в соцсетях Переводчик Садыков о популярности в соцсетях: видел, какая волна поднялась

Москва29 ноя Вести.Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что видел обсуждения его персоны в социальных сетях.

После встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября в Кремле пользователи соцсетей начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова. Они обращали внимание на его профессионализм и умение передать иностранным гостям интонацию российского лидера.

Видел, какая волна поднялась сказал Садыков

Ранее он отметил, что старается делать свою работу хорошо. Садыков также сообщил, что преподает в Финансовом университете, где готовит к работе будущих переводчиков.