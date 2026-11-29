Садыков о трудностях перевода: некоторые спикеры забывают про переводчика

Трудности перевода: Садыков рассказал, что спикеры иногда забывают делать паузы Садыков о трудностях перевода: некоторые спикеры забывают про переводчика

Москва29 ноя Вести.Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал о трудностях перевода из-за того, что спикеры увлекаются и забывают о переводчике.

Он обратил внимание на то, что в ходе переговоров идет последовательный перевод.

При последовательном переводе переводчик всегда во власти оратора. Некоторые ораторы забывают про то, что идет последовательный перевод, увлекаются, начинают говорить долго – большими такими смысловыми кусками сказал Садыков

Чтобы облегчить в таком случае перевод, приходится применять "переводческую компрессию", отметил он.

Пытаться записывать, применять компрессию переводческую, где это возможно. Наверное, надеяться, что все-таки рано или поздно оратор вспомнит про переводчика, либо кто-то даст ему знак, что стоит остановиться объяснил переводчик

На вопрос журналиста, имеет ли право переводчик самостоятельно напомнить о себе во время переговоров, Садыков отметил, что все зависит от ситуации.

От того, насколько формальные переговоры, от многих вводных. В общем и целом, конечно, не стоит добавил Садыков

Ранее переводчик прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.