Водитель и подельник получили реальные сроки в Волгограде за кражу 21 т фисташек

Перевозчик и его подельник осуждены в Волгограде за хищение 21 тонны фисташек Водитель и подельник получили реальные сроки в Волгограде за кражу 21 т фисташек

Москва19 ноя Вести.Хищение 21 тонны фисташек стоимостью 177 450 долларов США стало предметом разбирательств в Тракторозаводском районном суде Волгограда, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

По данным инстанции, в конце ноября 2025 года водитель Илькин перевозил груз с фисташками, принадлежащий ООО "Империя Фудс", из Исламской Республики Иран в Москву. Заранее разработав план, он, его подельник Али и ряд других лиц совершили хищение.

Будучи материально ответственным лицом и находясь с грузом в Волгограде, Илькин при пособничестве Али (роль которого заключалась в перевозке соучастников, обеспечении их жильем и поиске складов для хранения) выгрузил 1050 мешков орехов на дачном участке в Тракторозаводском районе. После этого сообщники осуществили сбыт похищенного, причинив ООО "Империя Фудс" материальный ущерб в размере 14 022 099 рублей (по курсу на дату совершения преступления) в особо крупном размере. Чтобы скрыть следы преступления, транспортное средство с остатками товара подожгли написали в пресс-службе

Кроме того, водитель позвонил работодателю, когда находился в районе Элисты, и сообщил о поломке фуры. Для убедительности он передал трубку неустановленному участнику, который представился мастером автосервиса и подтвердил неисправность транспортного средства. Владелец авто перевел Илькину 34 тыс. рублей на ремонт.

В ходе рассмотрения уголовного дела, подсудимые Илькин и Али полностью признали вину, в содеянном раскаялись, частично возместили причиненный преступлением ООО "Империя Фудс" ущерб. В свою очередь Илькин полностью возместил ущерб, причиненный владельцу грузовика уточнили в сообщении

Илькину назначили 3 года 6 месяцев 10 дней колонии общего режима, Али – 3 года колонии.

Кроме того, с осужденных в пользу потерпевшей стороны в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в размере 13 922 099 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.