Перу и Мексика восстановили дипломатические отношения после разрыва МИД Перу сообщил о возобновлении дипотношений с Мексикой

Москва7 авг Вести.Правительства Перу и Мексики приняли решение о полном восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны в конце 2025 года. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте МИД перуанской республики.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что стороны договорились возобновить двусторонний диалог, "учитывая исторические узы братства, дружбы и сотрудничества".

Дипломатический разрыв произошел в ноябре 2025 года, когда Лима объявила о прекращении отношений с Мехико. Поводом стало предоставившее убежище в посольстве Мексики в Перу бывшему премьер-министру страны Бетси Чавес, которую перуанские власти обвиняют в участии в попытке госпереворота в 2022 году.