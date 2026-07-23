Рубио и Лавров обсудили в Маниле нормализацию работы дипмиссий России и США Лавров и Рубио обсудили нормализацию работы дипмиссий РФ и США

Москва23 июл Вести.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле уделили внимание вопросу нормализации работы дипмиссий РФ и Штатов.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась в Маниле 23 июля на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США продлились чуть больше получаса.

Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США говорится в сообщении на сайте российского министерства

В нем также подчеркивается, что в ходе встречи стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.