Москва17 ноя Вести.Западную Сахару покинула первая группа наблюдателей миссии ООН по проведению референдума в регионе.

Об этом сообщил новостной портал Hespress.

В понедельник вечером начался вывод сотрудников МООНРЗС (Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре - прим. ред.) через международный аэропорт имени Хасана I, расположенный в городе Эль-Аюн следует из публикации

Как отмечает интернет-издание, процесс вывода всех сотрудников и техники займет несколько дней и будет проводиться согласно графику. Полностью работа миссии завершится в ближайшие три месяца.

Западная Сахара - спорная территория на северо-западе Африки. На нее претендуют Марокко, которое контролирует большую часть региона, и движение "Фронт Полисарио". Оно выступает за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики.

Чтобы сдержать конфликт и не допустить эскалации, в 1991 году была создана миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Миротворцы должны были следить за перемирием между сторонами и организовать голосование среди жителей, которым следовало решить, стать ли самостоятельным государством или войти в состав соседней страны. Референдум так и не был проведен, однако сотрудники Миссии годами сдерживали конфликт.

Чтобы дипломаты и специалисты продолжали работать, Совет Безопасности ООН регулярно согласовывал продление мандата. В конце октября орган не смог принять такое решение - миссия потеряла юридическое право там находиться.

Теперь 14 объектов ООН будут закрыты. Из региона предстоит вывезти все самое ценное оборудование и эвакуировать около 120 военных наблюдателей. Кроме того, будут уволены около 60 международных и порядка 130 местных сотрудников Миссии.

Ранее в МИД РФ заявили, что сожалеют из-за упразднения основы присутствия ООН в Западной Сахаре.