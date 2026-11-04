США покинули авиабазу Баледогле на юге Сомали Stars And Stripes: американские военные покинули авиабазу на юге Сомали

Москва4 ноя Вести.Вооруженные силы Соединенных Штатов вывели все свои подразделения, которые были размещены на авиабазе Баледогле (юг Сомали), сообщила военная газета Stars And Stripes.

В интересах обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем детали текущих операций сообщили изданию в Африканском командовании ВС США

Однако позже там уточнили, что "перемещают свои силы для оптимизации проводимых контртеррористических операций".

Авиабаза Баледогле долгое время была важным опорным пунктом для сил США в Сомали. Ее использовали для сбора разведывательной информации, а также для подготовки сомалийских подразделений в борьбе с боевиками исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая стремится свергнуть правительство страны.

Издание отмечает, что остается неясным, сколько именно американских военнослужащих покинуло базу и куда они были передислоцированы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Сомали, по его мнению, возможно, худшая страна в мире".