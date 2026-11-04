Москва4 нояВести.Вооруженные силы Соединенных Штатов вывели все свои подразделения, которые были размещены на авиабазе Баледогле (юг Сомали), сообщила военная газета Stars And Stripes.
В интересах обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем детали текущих операцийсообщили изданию в Африканском командовании ВС США
Однако позже там уточнили, что "перемещают свои силы для оптимизации проводимых контртеррористических операций".
Авиабаза Баледогле долгое время была важным опорным пунктом для сил США в Сомали. Ее использовали для сбора разведывательной информации, а также для подготовки сомалийских подразделений в борьбе с боевиками исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая стремится свергнуть правительство страны.
Издание отмечает, что остается неясным, сколько именно американских военнослужащих покинуло базу и куда они были передислоцированы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Сомали, по его мнению, возможно, худшая страна в мире".