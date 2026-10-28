Хуснуллин: первую линию метротрама в Красноярске завершат к концу 2028 года

Первую линию скоростного метротрамвая в Красноярске завершат к 2028 году Хуснуллин: первую линию метротрама в Красноярске завершат к концу 2028 года

Москва28 окт Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении к концу 2028 года строительства первой линии скоростного метротрамвая в Красноярске. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX по итогам рабочей поездки в регион.

По его словам, по проекту на первой линии предусмотрено шесть остановочных пунктов. На сегодняшний день пройдено более 10 км тоннелей – это 50% всей подземной проходки.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2028 года сказано в публикации

Метротрам - один из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который призван повысить комфорт жителей. Сейчас в городе одновременно работают пять щитов, написал Хуснуллин.