Fars: первое судно прибыло в иранский порт после снятия блокады США

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США Fars: первое судно прибыло в иранский порт после снятия блокады США

Москва21 июн Вести.Первый с момента снятия блокады США контейнеровоз пришвартовался в иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает агентство Fars.

По его данным, судно на 6,1 тысячи контейнеров пришвартовалось в порту в 3 часа утра по местному времени (02.30 мск) воскресенья.

Судно разгрузит 2900 контейнеров в порту Шахид Раджаи и загрузит более 3100 контейнеров для экспорта говорится в сообщении

Уточняется, что процесс разгрузки и загрузки займет около трех дней. Затем в порт Шахид Раджаи прибудут еще четыре судна с различными грузами.

Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа сняли блокаду с портов и прибрежных зон Ирана 18 июня.

За день до этого Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании.