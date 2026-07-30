Москва30 июлВести.Первый премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене умерла на 84 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе литовского правительства.
В некрологе подчеркивается, что Прунскене сыграла важную роль в истории страны.
Ее подпись навсегда останется на акте о восстановлении независимости нашего государства, она взяла на себя ответственность возглавить первое правительство, работавшее в крайне сложных условияхговорится в сообщении
В правительстве также отметили, что Прунскене обладала мужеством и мудростью – качествами, которые были особенно необходимы в тех обстоятельствах.
СМИ неоднократно называли первого литовского премьера "янтарной леди". В 1990 году она вместе с членами Верховного совета подписала акт о провозглашении независимости республики, после чего возглавила правительство и занималась международным признанием страны, встречаясь с лидерами ряда государств, включая президента СССР Михаила Горбачева.