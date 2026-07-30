Первый премьер Литвы Казимира Прунскене умерла в 83 года

Первый премьер Литвы Прунскене ушла из жизни Первый премьер Литвы Казимира Прунскене умерла в 83 года

Москва30 июл Вести.Первый премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене умерла на 84 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе литовского правительства.

В некрологе подчеркивается, что Прунскене сыграла важную роль в истории страны.

Ее подпись навсегда останется на акте о восстановлении независимости нашего государства, она взяла на себя ответственность возглавить первое правительство, работавшее в крайне сложных условиях говорится в сообщении

В правительстве также отметили, что Прунскене обладала мужеством и мудростью – качествами, которые были особенно необходимы в тех обстоятельствах.

СМИ неоднократно называли первого литовского премьера "янтарной леди". В 1990 году она вместе с членами Верховного совета подписала акт о провозглашении независимости республики, после чего возглавила правительство и занималась международным признанием страны, встречаясь с лидерами ряда государств, включая президента СССР Михаила Горбачева.