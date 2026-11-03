В Череповце установили первый в России памятник поэту Игорю Северянину

Первый в России памятник поэту Игорю Северянину установили в Череповце В Череповце установили первый в России памятник поэту Игорю Северянину

Москва3 ноя Вести.Памятник поэту Серебряного века Игорю Северянину установлен в городе Череповце Вологодской области. Об этом сообщил глава города Андрей Накрошаев.

Это первый памятник Северянину в России, автор скульптуры - Олег Ершов.

Завтра, 4 ноября, в День города, состоится открытие памятника Игорю Северянину в новом сквере. Приглашаю череповчан присоединиться к этому событию в 11:00 проинформировал глава города

Игорь Северянин жил в Череповце с 1896 по 1903 год. Поэт называл эти места родиной своей музы.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 2,75 метра, поэт изображен с лилией в руке.

Игорь Северянин – одна из самых заметных фигур Серебряного века. В феврале 1918 года в Политехническом музее в Москве состоялись выборы "короля поэтов", по итогам которых победил Северянин, обойдя при этом Маяковского. Одно из самых узнаваемых стихотворений Северянина – "Ананасы в шампанском".