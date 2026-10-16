В Южно-Сахалинске открыли памятник Феликсу Дзержинскому В Южно-Сахалинске состоялось открытие памятника Феликсу Дзержинскому

Москва16 окт Вести.Памятник советскому государственному деятелю, первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому открыли в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в мессенджере MAX.

Монумент установили в сквере "Щит и меч".

Личность Дзержинского неразрывно связана со становлением отечественных спецслужб. Для многих поколений его имя стало настоящим символом железной дисциплины, верности долгу и беззаветного служения Отечеству отметил Валерий Лимаренко

Бронзовый памятник представляет собой изображение Феликса Дзержинского и детей рядом с ним.

Феликс Дзержинский также работал во главе Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.