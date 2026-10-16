Москва16 октВести.Памятник советскому государственному деятелю, первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому открыли в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в мессенджере MAX.
Монумент установили в сквере "Щит и меч".
Личность Дзержинского неразрывно связана со становлением отечественных спецслужб. Для многих поколений его имя стало настоящим символом железной дисциплины, верности долгу и беззаветного служения Отечествуотметил Валерий Лимаренко
Бронзовый памятник представляет собой изображение Феликса Дзержинского и детей рядом с ним.
Феликс Дзержинский также работал во главе Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.