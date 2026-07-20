"Оставил неизгладимый след в истории": потомок рассказал о Феликсе Дзержинском Потомок Дзержинского заявил о большом вкладе революционера в безопасность России

Москва20 июл Вести.Внучатый племянник революционера Феликса Дзержинского заявил ИС "Вести", что его предок оставил неизгладимый след в истории страны. Также потомок рассказал, что удалось узнать о его предке при изучении родословной.

20 июля исполнилось сто лет со дня смерти революционера.

Этот человек, конечно, оставил неизгладимый след в истории нашей страны. Хотя бы потому, что в свое время, в 1917 году, когда он был [избран] председателем ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия. - Прим. ред.), его партия направляла именно на самые трудные участки страны сказал Владимир Дзержинский

По его словам, труды Феликса Дзержинского не утратили актуальности и сегодня.

Он с нуля создал Службу безопасности, которая на сегодняшний день является самой мощной в мире. Нет ей равных. Сколько прекрасных разведчиков, начиная еще с того времени Великой Отечественной войны и сейчас, которые работают далеко за пределами нашей Родины, обеспечивая таким образом безопасность страны на СВО. Это самый большой вклад его в безопасность страны заявил он

Родственники также обнаружили, что Феликс Дзержинский имеет отношение к искусству и к кинематографу.

Мы, занимаясь родословной, даже не нашли ни одной области, хозяйства в нашей стране, где бы он лично не присутствовал как руководитель уточнил внучатый племянник революционера

В апреле президент РФ Владимир Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского.