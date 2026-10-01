Памятник воспитателю детского сада установлен в сквере в центре Петербурга

В центре Петербурга появился первый в городе памятник воспитателю детского сада Памятник воспитателю детского сада установлен в сквере в центре Петербурга

Москва1 окт Вести.В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы, торжественно открыт сквер, посвященный воспитателю детского сада. В нем установлен памятник представительнице этой благородной профессии, сообщается на сайте городской администрации.

В сквере площадью чуть более 1,6 тысячи квадратных метров появились мощеная площадка, дорожки, газоны, скамейки, урны.

В центре внимания невероятно трогательная композиция – молодая девушка и рядом с ней маленькая девочка, обе смотрят вдаль, у их ног книги, рисунки, игрушки и паровозик, бегущий по крошечной железной дороге говорится в публикации

Памятник, расположенный напротив детского сада №114 и райотдела образования, изваял скульптор Евгений Крылов. Композиция высотой 280 сантиметров выполнена из патинированной темной бронзы и белого мансуровского гранита.

Идея создания памятника принадлежит 86-летнему петербуржцу Виктору Зиновьевичу Бейлину. Его супруга Софья Моисеевна пережила блокаду и, став взрослой, решила посвятить себя работе с детьми. Она проработала воспитателем 40 лет.

В Петербурге появился первый памятник, посвященный работникам дошкольного образования, как важный шаг в признании их заслуг и высокой социальной значимости заявили в администрации Северной столицы

В церемонии открытия сквера и памятника приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и руководители Центрального района города.