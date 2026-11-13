Минздрав Газы зафиксировал первую в сезоне смерть ребенка от холода

Первый в сезоне случай смерти ребенка от холода зафиксирован в Газе Минздрав Газы зафиксировал первую в сезоне смерть ребенка от холода

Москва13 ноя Вести.В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок. Это первый зафиксированный в регионе случай смерти из-за сильного холода в текущем сезоне, сообщило министерство здравоохранения анклава.

Девятимесячный ребенок Кинан Ахмад Аркик умер от сильного переохлаждения, что является первым зафиксированным случаем смерти от холода этой зимой говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

По данным Минздрава, мальчик поступил в больницу "Насер" в Газе уже мертвым, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало резкое снижение температуры тела. Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что ребенок умер в палатке в лагере для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Власти анклава неоднократно заявляли о резком ухудшении гуманитарной ситуации из-за сильных ливней. По их словам, в лагерях беженцев остро не хватает утепленных палаток, непромокаемых настилов, зимней одежды и обогревателей.

Ранее Израиль разрешил ввоз в Газу гуманитарной помощи на зиму с целью облегчения условий жизни населения в зимний период.