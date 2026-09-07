Минздрав Крыма: первый вытрезвитель открыли в Симферополе в сентябре

Первый вытрезвитель заработал в Симферополе Минздрав Крыма: первый вытрезвитель открыли в Симферополе в сентябре

Москва7 сен Вести.Первое отделение вытрезвления открылось в столице Крыма в начале сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

С 1 сентября 2026 года в структуре ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии" начало работу отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения написали в ведомстве

В вытрезвитель принимают граждан, у которых нет показаний для нахождения в медицинском стационаре. Пациенты могут быть доставлены туда сотрудниками полиции, медработниками, или обратиться самостоятельно. Максимальный срок пребывания составляет 24 часа.

В отделении предусмотрены комната первичного осмотра, санитарная комната, отдельные комнаты временного пребывания для мужчин и женщин, душевые и туалеты, помещение для хранения личных вещей, ценностей и документов, а также служебные помещения.