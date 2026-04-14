Москва14 апр Вести.Большинство россиян понимает, из-за чего в стране на сегодняшний день есть необходимость в ограничении работы интернета, а также ряда мессенджеров. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день, как отметил Песков во время брифинга, необходимость принятия определенных мер в этом вопросе диктуют соображения безопасности.

Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство, наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер сказал Песков

2 апреля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в интервью ИС "Вести", что вопрос о блокировке в интернете должен решаться аккуратно и осторожно. При этом он отметил, что есть вопросы безопасности и блокировки проводятся не просто так.