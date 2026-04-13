Песков: РФ не видит связи между выборами в Венгрии и ситуацией на Украине

Москва13 апр Вести.Выборы в Венгрии не окажут влияния на ход конфликта на Украине. О том, что в этих вопросах нет какой-либо связи заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю сказал Песков

Оппозиционная партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 12 апреля, получив 138 из 199 мандатов. Для получения конституционного большинства необходимо было получить минимум 133 места.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал поражение на выборах. Политик добавил, что ФИДЕС-Христианско-демократическая народная партия под его руководством продолжит служить стране даже в оппозиции.