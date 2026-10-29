Москва29 октВести.Экономическая ситуация в Европе ухудшается, а экономика стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия".
Песков прокомментировал намерения Евросоюза не возобновлять работу "Северных потоков" и полностью отказаться от газа из России.
Вряд ли это мудрая позиция. Экономическая ситуация ухудшается в Европе, экономика стагнируетсказал пресс-секретарь российского лидера
Он отметил, что благополучие и конкурентоспособность Европы во многом основывалось на дешевых энергоресурсах из России.