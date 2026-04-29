Песков: Киев каждый день теряет земли, пустился в террористическую активность

Кремль: Киев каждый день теряет земли, пустился в террористическую активность Песков: Киев каждый день теряет земли, пустился в террористическую активность

Москва29 апр Вести.По оценке российской стороны, киевский режим ежедневно теряет территории на поле боя и при этом активно переходит к террористической деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность сказал он журналистам

Ранее спецпредставитель МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина обычно переходит к террористическим методам тогда, когда начинает проигрывать на фронте и терять территорию километр за километром.